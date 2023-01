TERNI – La squadra del fioretto maschile italiana, composta da Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e dal ternano Alessio Foconi è salita sul gradino più alto del podio alla prova di Coppa del Mondo a Parigi. “Di diritto nel tabellone dei 16 l’Italia – racconta il Circolo scherma Terni – toglie la possibilità alla Spagna di poter proseguire verso la finale vincendo per 45-16. Chiudono, dominando l’assalto contro la Corea per 45-22 volando così in semifinale contro il Giappone. Assalto, quello che porterà l’Italia alla finale, molto complicato ma equilibrato dove la squadra di Foconi ha la meglio per 45-44. La finale è stata combattuta fino alla fine le squadre si sono mantenute sempre sullo stesso piano ma l’ Italia ha avuto la meglio per 45-42”. L’avvio del nuovo anno per i campioni del mondo in carica è stato quindi molto soddisfacente. Gli azzurri vanno ad aggiungere la terza medaglia stagionale dopo il secondo posto a Bonn ed il terzo posto a Tokyo.