Scatta la fase 2, manifattura ed edilizia aprono subito. Dal 4 maggio spostamenti limitati ma su base regionale, sì alla visita parenti. No alle messe, si a funerali

ROMA – Si riparte, piano, ma si riparte. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa ha annunciato le nuove misure in vigore dal 4 maggio. La cosiddetta fase-2 quindi scatterà, anche con qualche anticipo. Ci sarà un allentamento del lockdown, ma non del tutto e riapriranno alcune attività commerciali.

“Avete manifestato tutti forza, coraggio, senso di responsabilità: ora comincia la fase di convivenza con il virus – ha detto il premier Conte -. La curva del contagio potrà risalire, ma dobbiamo accettare il rischio. Sarà fondamentale il comportamento di ognuno di noi. Se vuoi bene all’Italia – ha precisato il premier rivolgendosi agli italiani – occorre rispettare le distanze di sicurezza: almeno un metro. Anche nei rapporti familiari”. Restano le limitazioni negli spostamenti, ma l’area di movimento sarà quella della regione (eccezion fatta per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza, comprovata) e sarà possibile fare visita ai parenti “ma senza assembramenti” e tornare a casa per chi si trovava fuori al momento del lockdown

“Vogliamo tutti che il paese riparta e l’unico modo è la distanza sociale – ha proseguito Conte -. Se non rispettiamo questa precauzione la curva risalirà, andremo fuori controllo, ci saranno nuovi morti. Se ami l’Italia mantieni le distanze. Il governo dovrà vigilare su tutto e essere pronto per intervenire rapidamente se l’andamento della curva epidemiologica dovesse diventare critica”. Fra le misure, anche obbligo di restare a casa se si ha la febbre

Fra le novità annunciate, anche l’Iva che sarà tolta sulle mascherine per le quali verrà fissato un prezzo calmierato, 50 centesimi per quelle chirurgiche. Entro tre giorni dalla pubblicazione del Dpcm un’ordinanza del ministero della Salute indicherà i “valori sentinella” superati i quali si rischierà di tornare indietro

Chi riapre.Già da domani via al settore manifatturiero ed edile, mentre si potrà fare attività fisica anche lontano da casa, con 2 metri di distanza ed in solitaria per quella sportiva e 1 per quella motoria. Vale anche per gli atleti professionisti o dilettanti di interesse nazionale, mentre per gli allenamenti di squadra via al 18 maggio. Ripartiranno i mezzi pubblici, ma con l’obbligo di mascherine e con corse da rimodulare per evitare assembramenti. Verrà stilato un apposito protocollo, per tutte le sezioni. Parchi e giardini pubblici riapriranno il 4 maggio. L’orientamento è di permettere che all’aperto possa stare vicino un numero molto limitato di persone se componenti di una stessa famiglia. Resteranno chiuse le aree per i bambini.

Chi non riapre.I luoghi di culto non potranno ancora ospitare i loro fedeli perché è prorogato il “no” alle messe. Diverso orientamento invece per i funerali che potranno tornare a essere celebrati, nonostante le difficoltà di mantenere il distanziamento sociale e con un massimo di 15 persone, sempre parenti. Bar, ristoranti, barbieri e parrucchieri e centri estetici riapriranno il 1. maggio mentre il 18 maggio ripartiranno il commercio al dettaglio,musei mostre biblioteche