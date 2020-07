Scappa di casa dopo una lite con i genitori: viene ritrovato dopo una notte passata in un bosco

PERUGIA – Tanta paura ma per fortuna con il lieto fine per un minorenne scappato di casa dopo una lite coi genitori. La famiglia, residente a Deruta, non ha avuto più notizie per alcune ore del ragazzo 17enne, che si è allontanato da dopo un diverbio. Il ragazzino ha lasciato in camera sua il cellulare e anche per questo i familiari non sono riusciti a contattarlo per tutta la notte. Immediatamente sono scattate le ricerche da parte delle autorità e il giovane stato ritrovato martedì mattina dai carabinieri forestali di Città della Pieve a circa 40 chilometri di distanza da casa sua. Secondo quanto emerge il 17enne, utilizzando mezzi pubblici, avrebbe raggiunto il comune umbro e avrebbe trascorso la notte in un bosco fino a quando, anche grazie alle foto segnaletiche, non è stato riconosciuto dai militari che lo hanno accompagnato in caserma. Le sue condizioni sono buone.