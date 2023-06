Santopadre insiste: “Lecco e Reggina non in regola, Perugia sia riammesso in B”

Non si ferma la battaglia del Perugia per avere la riammissione in serie B. Alla vigilia di giornata in cui la Lega B ha annunciato che sarà svelato il calendario l’11 Luglio e che avrà un girone di ritorno asimmetrico, il Grifo ha rilasciato una nota molto forte chiedendo la riammissione fra i cadetti. Questa la nota:

“La società scrivente, a seguito di quanto si sta verificando circa i possibili partecipanti al prossimo campionato di Serie B 2023/2024, ricorda che esistono degli organi preposti al controllo e termini perentori per quanto riguarda le iscrizioni.

Per tali motivi non accetterà nessuna sorpresa su questo aspetto. Ci sono i regolamenti e, visto che questo club li ha sempre rispettati, siamo convinti che saremo tutelati dalla FIGC e dalla Lega B per essere riammessi perché a nostro avviso Reggina e Lecco non hanno titolo all’iscrizione”