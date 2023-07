Santarelli porta l’Umbria in trionfo ai Mondiali di scherma: la Spada azzurra è d’oro

MILANO – Andrea Santarelli regala un altro storico trionfo alla spada azzurra, confermando la grande tradizione dell’Umbria. La squadra italiana ha trionfato ai Mondiali in corso a Milano nella gara a squadre, in una giornata che aveva già portato sul tetto del Mondo- ancora una volta – il fioretto femminile

Il cammino

Il quartetto composto da Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, il folignate Andrea Santarelli e Federico Vismara riporta così il campionato del Mondo di spada maschile a squadre in Italia tre decenni dopo Stefano Pantano, Angelo Mazzoni, Maurizio Randazzo, Paolo Milanoli e Sandro Cuomo. La loro giornata è iniziata nei quarti di finale la squadra del CT Dario Chiadò ha avuto la meglio con il punteggio di 38-36 contro la Repubblica Ceca spinta dal pubblico presente al Mi.Co che ha fatto sentire il proprio calore al team azzurro.

Il quartetto italiano ha poi conquistato la certezza della medaglia nella semifinale contro il Venezuela allungando nelle ultime quattro frazioni e vincendo per 35-23 conquistandosi il “pass” per il match valido per l’oro. Sulla pedana della finale i ragazzi azzurri, spinti da un pubblico incredibile, ha allungato fin dal quarto match e conservato nel finale il vantaggio chiudendo il match con il punteggio di 45-32 esplodendo di gioia sulla pedana per questa grande impresa.

Finale

ITALIA b. Francia 45-32

Semifinali

ITALIA b. Venezuela 35-23

Francia b. Corea 45-28

Quarti di finale

ITALIA b. Repubblica Ceca 38-36

Ottavi di finale

ITALIA b. Egitto 44-25

Tabellone da 32

ITALIA b. Brasile 44-21

Classifica (46): 1. ITALIA, 2. Francia, 3. Venezuela, 4. Corea

E ora tocca a Foconi

Dopo l’indimenticabile giornata di oggi, per sognare anche il record di 11 medaglie, la scherma azzurra si aggrappa alla squadra di fioretto maschile che nei preliminari odierni ha battuto d’autorità prima il Qatar per 45-16 e poi il Belgio agli ottavi 49-29. Fra loro il ternano Alessio Foconi.