Santanchè a Spoleto: “Turismo può diventare prima azienda del Paese. Umbria senza infrastrutture”

SPOLETO – “Il turismo può diventare la prima azienda della nostra nazione, deve essere il nostro petrolio”. Lo ha detto la ministra del turismo Daniela Santanchè, intervenendo al convegno “L’Umbria del turismo che vogliamo”, organizzato da Federalberghi e Confcommercio a Spoleto. Presente anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

“Mi batterò perché questo settore riceva i fondi necessari e non mi stancherò di ripetere l’importanza di comunicare il Made in Italy che è il terzo marchio nel mondo”, ha sottolineato la ministra. “Vorrei ricordare – ha detto ancora Santanchè – che il segno positivo del settore turistico è soltanto una ripartenza dopo aver tanto sofferto per le chiusure durante l’emergenza Covid, dove gli imprenditori turistici hanno pagato il prezzo più alto. Il turismo – ha concluso – ha bisogno di sostegno e investimenti”.

E aggiunge “C’era chi dal balcone aveva pensato che si potesse abolire la povertà e con la paghetta di Stato ha detto ai giovani di stare a casa a giocare alla play station.Noi invece puntiamo sulla formazione e vogliamo mettere le persone nelle condizioni di lavorare”: “Vogliamo aiutare chi ha bisogno – ha detto ancora la ministra -, chi è fragile e chi ha delle disabilità ma vogliamo stare anche al fianco degli imprenditori perché sono loro che creano occupazione. Cambieremo il paradigma tra Stato e imprese”.

Sull’Umbria: mancano infrastrutture

Ha parlato anche dell’Umbria, sede dell’evento “L’Umbria rappresenta il cuore della nazione, un cuore che ha specificità e tradizione” Ma la ministra, rifacendosi anche alle parole della presidente di Regione, Donatella Tesei, ha sottolineato le criticità infrastrutturali: “Venire qua – ha detto – è un’impresa, non è incoraggiante. Non c’è l’alta velocità, da Terni a Spoleto ci mancava solo che trovassi le carrozze con i cavalli”. Non mancando però di sottolineare i risultati ottenuti dalla presidente Tesei e dalla sua Giunta, in termini di presenze turistiche e i numeri record registrati dall’aeroporto umbro. “Risultati concreti – ha detto Santanchè – che sono stati il frutto di un grande lavoro di squadra fatto dalla Regione con gli imprenditori”.