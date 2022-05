Santa Sabina, danno fuoco al campo Flavio Mariotti: “Ma non fermeranno la passione”

SANTA SABINA – Ignoti hanno devastato nella notte gli impianti del Santa Sabina Calcio e dello Junior Santa Sabina. Un incendio che appare sicuramente doloso. Ingenti i danni. Le due società hanno diramato una nota congiunta. “Non sarà il fuoco a spegnere la passione.

L’ASD S.Sabina e l’ASD Junior Santa Sabina comunicano che nella notte tra il 10/5 e l’11/5 l’impianto sportivo di Santa Sabina, intitolato a Flavio Mariotti, figura emerita della società e dello sport, è stato vittima di un episodio di vandalismo che ha lasciato nello stupore generale tutta la famiglia del Santa Sabina e del mondo del calcio in genere. Le fiamme sono divampate all’interno di un blocco spogliatoi e di una struttura esterna rendendole inutilizzabili. Ma la cosa che ha sconvolto tutti è che, presumibilmente, le indagini della Magistratura stabiliranno poi la verità e individueranno gli eventuali colpevoli, l’incendio ha origine dolosa. L’incendio ha provocato danni gravi alla struttura ma avrebbe potuto determinare una tragedia ambientale di dimensioni enormi se solo le fiamme si fossero continuate a sviluppare, considerando il parco all’interno del quale lo spogliatoio è ubicato”.

Danno a centinaia di bambini

L’incendio è un danno per i club ma soprattutto alle centinaia di bambini e ragazzi che frequentano ogni giorno le strutture. Le due realtà hanno già sporto denuncia ed attendono l’esito delle indagini, ma dicono: “Non sarà il fuoco a spegnere la passione”. L’incendio è arrivato fra l’altro alla vigilia dell’avvio del torneo giovanile Flavio Mariotti, che dovrebbe cominciare regolarmente: “Non faremo – scrivono- un passo indietro rispetto a qualsiasi forma di minaccia criminale che nulla a che fare con il mondo dello sport. Il fuoco non riuscirà a coprire le voci dei bambini. Il fuoco NON ne cancellerà i sorrisi e i colori”.