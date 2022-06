Sansepolcro, due operai ustionati alla ex Buitoni mentre mettono a posto la caldaia

CITTA’ DI CASTELLO – Due operai di 22 e 43 anni, residenti a San Giustino e a Città di Castello, sono rimasti gravemente feriti venerdì nello stabilimento produttivo alimentare Newlat di Sansepolcro, la ex Buitoni. L’incidente sul lavoro è accaduto intorno alle 12.30. I due operai, secondo quanto si apprende, sono rimasti ustionati con l’acqua bollente mentre eseguivano un’operazione di manutenzione di una caldaia. Un operaio è stato colpito dal getto di acqua e vapore alle gambe mentre l’altro al viso e al tronco. I feriti sono stati accompagnati con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Cesena: nonostante le gravi ustioni non vengono considerati in pericolo di vita.