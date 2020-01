Sanremo 2020, Monica Bellucci dice no al Festival: “Non ci sarò”

ROMA – Monica Bellucci non sarà al Festival di Sanremo. La rinuncia dell’attrice, che spiega la decisione “per cause maggiori”, arriva mentre divampa la polemica sul fatto che ha definito “molto belle” le donne che lo avrebbero affiancato sul palco dell’Ariston, tra cui la stessa Monica Bellucci. Le parole del conduttore e direttore artistico, subito contestato sui social, hanno poi scatenato la sollevazione di un gruppo di deputate di tutti gli schieramenti che in una lettera chiedono ad Amadeus di scusarsi pubblicamente. “Il signor Amadeus e io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme” ha fatto sapere Monica Bellucci attraverso il suo ufficio stampa, “purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”.