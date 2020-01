Sanità: Usl Umbria 2, i programmi di De Fino: “Integrazione e giù liste d’attesa”

FOLIGNO – Potenziare i riferimenti per il cittadino nei territori, abbattere le liste di attesa, svolgere un ruolo efficace di filtro degli ospedali, rendere omogenea la risposta sanitaria e assistenziali in tutti i territori dell’Azienda Usl Umbria 2. Sono alcuni degli obiettivi esposti durante la prima riunione del 2020 del Collegio di Direzione dell’Azienda Usl Umbria 2, l’organismo che concorre al governo delle attività cliniche e affianca la direzione generale alla pianificazione strategica dell’azienda sanitaria. L’incontro, cui hanno partecipato i responsabili delle macrostruttura aziendali – distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti, area centrale dei servizi – è stato presieduto dal nuovo commissario straordinario, Massimo De Fino, insediatosi nei giorni scorsi alla guida della Usl Umbria 2 ed è stata l’occasione per una prima approfondita analisi delle criticità presenti nei territori e nelle strutture e per individuare e mettere in campo adeguate soluzioni organizzative.

I temi E’ stata anche la prima occasione, per il commissario, di salutare e presentarsi ai suoi collaboratori. “Ho accettato con grande soddisfazione ed entusiasmo questo incarico conferitomi nei giorni scorsi dalla presidente Donatella Tesei e dalla giunta regionale – ha dichiarato il manager sanitario – consapevole delle difficoltà ma forte della precedente esperienza professionale alla guida, in Lucania, di aziende sanitarie territoriali. Molte sfide ci attendono nei prossimi mesi e saranno finalizzate a garantire la piena operatività delle strutture e dei servizi aziendali e ad assicurare risposte di qualità ai cittadini”.

Integrazione Forte integrazione tra l’assistenza primaria, centrata sul medico di medicina generale e le cure specialistiche; la continuità assistenziale modulata sulla base dello stadio evolutivo e sul grado di complessità della patologia e l’ingresso quanto più precoce della persona con malattia cronica nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare. E ancora, potenziamento delle cure domiciliari e riduzione dei ricoveri ospedalieri spingendo sulle politiche di integrazione territorio-ospedale-territorio e cercando di alleviare il peso dei ricoveri ospedalieri nei presidi Asl e soprattutto nell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. L’analisi del commissario straordinario individua come prioritaria la risposta sanitaria e assistenziale alla popolazione anziana dato che “l’invecchiamento della popolazione si accompagna ad un numero in progressiva crescita di pazienti affetti da malattie croniche”. “Il fenomeno della cronicità – ha ricordato De Fino – ha infatti una significativa portata nel sistema sanitario ed è in progressiva crescita; si stima che circa il 70-80 per cento delle risorse sanitarie nei paesi avanzati sia oggi speso per la gestione delle malattie croniche e che nell’anno corrente le stesse rappresenteranno l’80 per cento di tutte le patologie nel mondo”.

Obiettivi Il manager ha toccato diversi punti sui quali intervenire: potenziare i riferimenti per il cittadino nei territori, abbattere le liste di attesa, svolgere un ruolo efficace di filtro degli ospedali, rendere omogenea la risposta sanitaria e assistenziali in tutti i territori dell’Azienda Usl Umbria 2 e nei distretti sociosanitari di Terni, Foligno, Narni-Amelia, Spoleto, Orvieto e della Valnerina, spingere l’acceleratore su un robusto piano di assunzioni, potenziare la dotazione di apparecchiature e tecnologie, dare il via ad interventi di manutenzione delle 316 strutture sanitarie del territorio di competenza. Il tutto senza tralasciare il tema dell’umanizzazione delle cure, degli aspetti relazionali e della comunicazione con il paziente perché “la disponibilità, l’attenzione ed un sorriso migliorano enormemente la qualità di vita di chi soffre”.

Concorsi Nell’ambito dell’adeguamento della dotazione organica un primo importante step riguarda il concorso unico bandito dall’Azienda Usl Umbria 2 e dall’Azienda Ospedaliera di Terni per il reclutamento di infermieri. Si stima una partecipazione superiore alle 10mila unità, circa 300 saranno assunte nei prossimi mesi alla Usl Umbria 2. Il Piano di assunzioni presentato in Regione prevede anche l’ingresso di decine si specialisti e di professionisti che sarà approntato sin dai prossimi giorni.