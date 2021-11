PERUGIA – Dopo un accumulo, nel 2020, di circa 280 mila prestazioni da erogare, ora ne rimangono 80 mila da recuperare: questo il primo quadro tracciato venerdì durante la presentazione del programma della Regione per la gestione delle liste d’attesa per la sanità in Umbria. Tema al centro di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte la governatrice Tesei, l’assessore alla Salute, Coletto, e il direttore regionale Braganti.

Quelle accumulate

Quelle accumulate sono prevalentemente visite cardiologiche, oculistiche e legate alle cronicità come il diabete. Il piano di smaltimento prevede anche una ristrutturazione del sistema di gestione, non più per distretti, e con l’apertura di sabato, domenica e la sera “per smaltire le liste più velocemente possibile”. Obiettivo annunciato, da raggiungere nel giro di sei mesi circa, “è recuperare ulteriormente questo gap, considerando che già da giugno 2021 erano stati raggiunti i parametri ante-Covid del 2018-2019”.

Fare sistema come soluzione