Sanità, sospesi senza stipendio dieci no vai del personale della Usl 1

Dopo le sette sospensioni per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale di Ferragosto da parte della Usl 2, ora arrivano anche i primi dieci analoghi provvedimenti a carico di altrettanti dipendenti della Usl 1. Riguardano soprattutto personale “di comparto”, quindi non medici. Per altri 40 dipendenti della Usl 1 è stata accertata l’inadempienza all’obbligo vaccinale e se nei prossimi giorni non sarà trovata per loro una diversa collocazione (che non metta a rischio utenti e il resto del personale) anche per loro scatterà la sospensione. Alla Usl Umbria 1 sono poco meno di una ottantina (su 4.500 dipendenti complessivi) le posizioni al vaglio della Direzione per le mancate vaccinazioni.