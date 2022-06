Sanità, interventi per un milione euro previsti sull’ ospedale di Città Castello

Lavori attesi da anni

“Questi lavori di ammodernamento e di rifinitura erano attesi da anni – ha spiegato Gentili – soprattutto quelli del parcheggio, utilizzato da tutti gli operatori, gli utenti e i pazienti dell’ospedale di Città di Castello. Ora la struttura esterna si completa con quella interna risultando gradevole ed usufruibile. In questo senso i nuovi parcheggi, la rotatoria e la nuova viabilità creata davanti al pronto soccorso possono snellire e migliorare la qualità della prestazione erogata dall’ospedale, punto di riferimento anche per i cittadini del Comune di Apecchio, come previsto da un accordo tra le regioni Umbria e Marche”. “Questa che si sta ultimando – ha ribadito anche Secondi – è un’importante opera di riqualificazione dell’area adiacente l’ospedale, con un aumento dei parcheggi che sono arrivati ad oltre 700 posti auto. Era un intervento atteso già da tempo e che avevo avuto modo di sollecitare, in quanto già finanziato. Colgo l’occasione per ringraziare l’Usl Umbria 1 e tutti coloro che vi hanno operato per aver dato una pronta risposta”.