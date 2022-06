Sanità, il ministro Speranza a Perugia incontra Speranza e Tesei

Il rettore Oliviero

“Oggi – ha detto il rettore dell’università perugina Maurizio Oliviero – vorremmo porre al centro di questa giornata un tema che, in un Paese di grande civiltà come il nostro, dovrebbe scavare nelle priorità della gente, il tema del disagio, che nasce dal bisogno di attribuire alle singole persone quella dignità che le circostanze della vita a volte fanno venir meno. Credo che sia arrivato il momento nel nostro Paese di sostenere queste realtà complesse. Parliamo spesso della resilienza in questo periodo, se noi avremo la forza e il coraggio, in questo momento, di mettere al centro anche le persone che oggi vivono i loro disagi troveremo il modo di affrontarli, ministro Speranza, le chiedo di mettere al centro dei nostri piani l’energia dell’essere umano, di chi è in difficoltà, che può darci molto di più se messo al centro”.

Covid, fase migliore

“In questo momento i numeri ci dicono che siamo in una fase migliore ma non significa che la pandemia è conclusa. Continuiamo con il nostro percorso tenendo un livello di attenzione e di monitoraggio ma anche di fiducia”, ha dichiarato Speranza, a margine del suo intervento per una giornata di studi organizzata dall’Università, in merito alla nuova sottovariante Ba5 di Omicron con alcuni casi registrati già in Portogallo e Germania. “Nella giornata di domani – ha detto Speranza – è prevista la nostra costante procedura di monitoraggio per verificare la prevalenza delle diverse varianti nel nostro Paese”. Il ministro ha poi ricordato che l’ Oms e le altre organizzazioni internazionali “continuano a sollecitare una attenzione che credo sia dovuta”. Ma Speranza ha voluto poi evidenziare il tema della “fiducia” perché, ha sottolineato, “il tasso di vaccinazione del nostro Paese è molto alto, tra i più alti d’ Europa e del mondo, e quindi questo ci dà sicuramente uno scudo protettivo molto importante”.