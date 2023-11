PERUGIA -Il direttore generale Massimo De Fino della Usl Umbria 2, si dimette e cambia postazione. Per lui è arrivata la nomina in qualità di direttore generale del centro oncologico (Crob) di Rionero in Vulture in provincia di Potenza. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. De Fino era arrivato al vertice dell’azienda sanitaria locale nel gennaio 2020 in qualità di commissario straordinario, quindi la conferma sei mesi dopo e, nel dicembre 2020, il via libera da dg per un triennio. De Fino iha vissuto e gestito l’intero periodo Covid da manager territoriale della Usl Umbria 2. Ora per la sostituzione la palla passa alla Regione Umbria.