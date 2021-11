Sanità dell’Umbria Sud, i sindacati annunciano mobilitazione: “Sperequazione da colmare”

TERNI – Le forze sindacali di Terni sono pronte a dare il via ad una mobilitazione – che uole essere anche un percorso di sensibilizzazione – per accendere i riflettori sulle criticità della sanità pubblica dell’Umbria Sud. L’annuncio è arrivato in una conferenza stampa da parte dei tre segretari provinciali di Terni di Cgil, Cisl e Uil Claudio Cipolla, Riccardo Marcelli e Gino Venturi. Presentata anche una piattaforma rivendicativa – da sottoporre a Regione, Usl Umbria 2 e Azienda ospedaliera – che verte sulle diverse problematiche riscontrate, a partire da personale, infrastrutture e organizzazione del lavoro.

Il documento

Nel documento Cgil, Cisl e Uil chiedono che “nella necessaria riorganizzazione del sistema salute dell’Umbria si tenga conto dell’annosa, sperequata, allocazione di risorse tra ospedali, territorio e prevenzione, valorizzando il ruolo dell’Università e della ricerca”.

Accanto a questo, secondo i tre sindacati, vanno “garantite strutture efficienti e moderne”, per questo va “riqualificato l’ospedale di Orvieto” e vanno soprattutto costruiti i nuovi ospedali. Quello di Narni e Amelia, “definito da tempo, ma ancora sulla carta” è stato detto in conferenza stampa, e quello di Terni, “progetto fondamentale anche in termini di ricadute economiche ed occupazionali per il territorio”. Assunzioni e personale, investimenti, prevenzione e medicina di base, abbattimento delle liste d’attesa, rafforzamento della rete territoriale anche attraverso le case di comunità, sicurezza e regole certe nel sistema degli appalti sono gli altri punti messi al centro dell’azione sindacale, che nei prossimi giorni si sposterà sui territori, con iniziative di volantinaggio e informazione della cittadinanza.

“Il nostro obiettivo non è la protesta – hanno sottolineato Cipolla, Marcelli e Venturi – ma un confronto costruttivo per partecipare alla pianificazione di una sanità migliore ed efficiente per il nostro territorio. Per questo abbiamo da tempo chiesto di aprire il confronto con le direzioni aziendali. Ad oggi, dopo una lunga attesa, siamo stati convocati dalla Usl Umbria 2, mentre nessuna risposta è arrivata ancora dall’azienda ospedaliera”