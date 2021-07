Sanità, alla Usl Umbria 1 sono stati nominati i nuovi direttori dei distretti

PERUGIA – Nominati i nuovi direttori dei distretti dell’Usl Umbria 1 che prenderanno servizio dal primo luglio 2021. Con delibera n. 766 del 30/06/2021 il direttore generale, sulla scorta della rosa dei candidati idonei come risultante dal verbale dei lavori della Commissione, ha comunicato le nomine dei nuovi direttori di distretto che saranno i dottori: Alfredo Notargiacomo (Perugino), Paola Tomassoli (Alto Chiascio), Daniela Felicioni (Alto Tevere), Ilaria Vescarelli (Assisano) ed Emilio Paolo Abbritti (Trasimeno). Si tratta di due conferme e tre nuove nomine.

Tre anni Il distretto Media Valle Tevere non era soggetto a procedura selettiva poiché la direttrice, la dottoressa Maria Donata Giaimo, ha il contratto ancora in vigore. I nuovi incarichi saranno attribuiti per un periodo di tre anni “fatti salvi eventuali mutamenti degli assetti organizzativi derivanti dal Piano sanitario regionale o diversa configurazione dell’atto aziendale acquisito”.