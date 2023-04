Sangiuliano a Terni: “Valuteremo acquisto palazzo ex Inps a scopo museale”

TERNI – “Il Ministero valuterà a breve la possibilità di acquistare il Palazzo ex Inps per destinarlo a sede museale”.

Lo ha detto il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, questa mattina in visita a Terni, al Centro Arte Opificio Siri e alla Biblioteca comunale, a margine di un’iniziativa organizzata da Orlando Masselli, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra.

“Terni – ha aggiunto – si trova al centro di una regione fondamentale per la cultura ed è una città che può offrire tantissimo da questo punto di vista. Per questo è importante spendere bene i fondi del Pnrr anche nel settore cultura. Il nostro Ministero si sta muovendo proprio in questa direzione”. “Ringraziamo il ministro Sangiuliano – spiega Orlando Masselli – per l’impegno preso nei confronti della nostra città: poter contare sull’appoggio concreto del governo è fondamentale per amministrare la città al meglio e noi possiamo dire di avere un filo diretto con i rappresentanti dell’esecutivo, come dimostrato anche in questa occasione”.