San Valentino Arte 2022, un altro successo: ecco i 12 vincitori

TERNI – si è conclusa la nona edizione del Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea San Valentino Arte 2022 dal titolo “Amore che viene, Amore che va”, dedicato a Marco Collazzoni, artista e musicista ternano, con l’omaggio a Piet Mondrian per i 150 anni dalla nascita del grande artista neoplastico.

Questa edizione ha visto per la prima volta l’incontro fra arte contemporanea e arte moderna nelle Sale della Collezione Permanente del Museo Diocesano, alla ricerca di un cortocircuito tra i capolavori d’Arte Sacra e le opere degli artisti di questa edizione. Hanno partecipato al Concorso 57 artisti provenienti da Italia, Germania, Bulgaria, Russia e Polonia: Matteo Aiani, Alena Aleksandra Lesnykh, Guido Angeletti, Angela Avenoso, Anna Battaglia, Daniela Bini, Dalida Borri, Beatrice Botondi, Marusya Boycheva, Simona Campanella, Valentino Carboni, Roberta Ceccarelli, Malgorzata Chomicz, Antonella Colangeli, Bruna Cordiani, Graziella Crudelini, Massimo Federici, Nohora Garcia Pena, Fabio Grassi, Emanuele Grilli, Alessandra La Chioma (Lale), Giorgio Lambertucci, Paolo Leonelli, Massimo Lesina, Lo Zoo di Simona, Renzo Lunetta, Michela Magnatti, Pierina Malatesta, Teresa Mancini, Elio Mariucci, Simona Marzio, M. Cecilia Mecucci, Roberto Michelini, Migilibi, Attilio Moresi, Barbara Novelli, Maria Passadore, Massimo Pelagagge, Laura Priami, Michele Proietti (Lupo), Raf, Marina Raimondi, Mauro Rosignoli, Anna Rita Rossetti, Lorella Sabbatini, Fausto Segoni, Anita Sideri, Elisabetta Sinibaldi, Chiara Sposini, Roberto Stentella, Laura Tambone, Marco Turilli, Simone Vannelli, Irene Veschi, Eleonora Vignaroli, Heinz Justus Vollweiler, Anna Rita Zoffoli.

Tutti i premiati

Assieme agli artisti in Concorso, l’evento è stato impreziosito anche quest’anno dalla triplice personale delle tre vincitrici dell’edizione 2021: Valentina Angeli, Giulietta Bolli e Francesca Graziano. Accanto a loro gli studenti del Liceo Artistico “O. Metelli” di Terni e del Liceo Artistico di Orvieto in qualità di ospiti del Concorso. Ben 12 artisti hanno conquistato il podio del SAN VALENTINO ARTE quest’anno, ecco i nomi:

PREMIO GIURIA POPOLARE – Antonella Colangeli

PREMIO “VISIONE CONTEMPRANEA” – Matteo Aiani

PREMIO “ANALOGIE CONTEMPORANEE” – Giorgio Lambertucci

PREMIO “UNDER 35” – Graziella Crudelini

TERZO CLASSIFICATO EX – AEQUO –Dalida Borri

TERZO CLASSIFICATO EX – AEQUO – Guido Angeletti

SECONDO CLASSIFICATO EX – AEQUO – Laura Tambone

SECONDO CLASSIFICATO EX – AEQUO – Chiara Sposini

SECONDO CLASSIFICATO EX – AEQUO – Laura Priami

PRIMO CLASSIFICATO CLASSIFICATO EX – AEQUO – Massimo Pelagagge

PRIMO CLASSIFICATO CLASSIFICATO EX – AEQUO – Malgorzata Chomicz

PREMIO MARCO COLLAZZONI – Lo Zoo di Simona

Il 2023 vedrà la decima edizione del SAN VALENTINO ARTE, che per il decennale promette novità e ospiti eccezionali del mondo dell’Arte.