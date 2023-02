San Valentino, a Terni ricco programma di eventi. Agabiti: “Al via spot su Sky” (VIDEO)

TERNI – Le iniziative per le celebrazioni religiose e laiche in onore di San Valentino di Terni sono state presentate stamattina nel salone della Curia Vescovile di Terni da Francesco Antonio Soddu vescovo di Terni-Narni-Amelia, dal sindaco Leonardo Latini, da Paola Agabiti, assessore al Turismo e alla Cultura della Regione Umbria e da Maurizio Cecconelli assessore alla Cultura e alla Città di San Valentino, insieme a Angelo Mellone, direttore di UmbriaLibri.

In particolare sono stati presentati il programma generale degli eventi, dal primo febbraio al 26 marzo, scaricabile qui e il programma di UmbriLibri Love dal 10 al 12 febbraio.

“Dopo gli anni della pandemia – ha detto il sindaco Leonardo Latini – torniamo finalmente a celebrare il Santo Patrono in maniera piena e gioiosa e ora più che mai la festa del nostro Santo deve essere un elemento di unione tra tutti i ternani e un motivo d’orgoglio per la nostra città capace di mostrare il meglio di sé a tutti coloro che la visiteranno e capace soprattutto, attraverso il suo patrono, di lanciare un messaggio d’amore, di vita e di pace, come ha giustamente e opportunamente sottolineato il Vescovo Monsignor Soddu”. “Ritengo molto importante – ha detto il sindaco – la sinergia che abbiamo avviato con la Diocesi per la rivalutazione storica e religiosa della figura di San Valentino come elemento identitario della nostra comunità. Allo stesso tempo altrettanto importante è avere al nostro fianco la Regione Umbria che ci consentirà di far conoscere San Valentino di Terni attraverso importanti e mirati investimenti promozionali, come ad esempio quello che parte oggi con il nuovo spot che sarà trasmesso da Sky a livello nazionale”.

L’assessore regionale Agabiti e lo spot

“I numeri ci dicono che siamo sulla strada giusta – afferma l’assessore Agabiti – e stiamo lavorando ad altri progetti. Dal 18 di Febbraio partirà questo spot che promuove Terni, con le sue bellezze, perchè il brand non può essere ridotto ad uno spot ma ci deve essere una promozione costante”.

L’assessore Cecconelli

“Il San Valentino 2023 a Terni intende essere l’inizio di un percorso importante – ha detto l’assessore Maurizio Cecconelli – attraverso il quale proviamo a far partire una nuova narrazione di San Valentino a Terni, in Italia e in tutto il mondo, con iniziative che sperimentiamo per la prima volta, ma che sono destinate a ripetersi, come Umbria Libri Love, il premio San Valentino negli Stati Uniti, il premio letterario nazionale Raccontami l’amore e ad altre iniziative ormai consolidate come Cioccolentino o gli addobbi luminosi quest’anno particolarmente curati”. “Insieme a tutto questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni che hanno partecipato, anche attraverso il nostro bando, ad arricchire il cartellone degli eventi, facendo diventare davvero il San Valentino di Terni un racconto a più voci, da parte di tutta la città”.

“Nei prossimi giorni – ha proseguito l’assessore Maurizio Cecconelli- – avremo modo di parlare molto di San Valentino di Terni in giro per l’Italia, a cominciare dall’8 febbraio quando abbiamo in programma una conferenza stampa alla Camera dei Deputati nel corso della quale oltre ad illustrare il programma a livello nazionale, faremo anche il punto su un progetto legato al cinema e al santo patrono di Terni. Infine il 13 febbraio saremo alla Bit di Milano per parlare di un’altra iniziativa da realizzare insieme a MSC crociere sempre legata a San Valentino e ai Terni”.