San Silvestro e Capodanno si festeggiano in streaming: pioggia di eventi on line in giro per l’Umbria

PERUGIA- TERNI – Sarà giocoforza un Capodanno virtuale ed in streaming quello che verrà organizzato per questa sera in varie zone della regione. Da Perugia, a Terni, a Foglino e nelle altre città una lunga serie di iniziative.

Si parte con Mascheradio. Inaugura la serie di eventi Mascheradio. “Capodanno con noi” l’evento di Umbriaradio parte alle 19 per concludersi alle 1. Si alterneranno momenti di talk, racconti giornalistici dell’anno e spazi di informazione, dj set live e momenti di musica e intrattenimento fino al termine della maratona della web radio di Perugia. Saranno presenti diverse voci di spicco della città e dell’Umbria. Basterà collegarsi alle frequenze di Umbria radio (92.0/97.2) o in streaming su www.mascheradio.it.

Brindisi virtuale a Terni. A mezzanotte a Terni il Brindisi virtuale sulla pagina “Natale di Terni” e la proiezione ancora una volta del videomapping il sogno del Natale. Il tutto nell’ambito delle iniziative organizzate da Terni Città da Vivere.

Strada del Cantico Altro brindisi virtuale è quello organizzato dalla Strada dei vini del Cantico. Si potrà salutare l’arrivo del 2021 con un brindisi online con i vini delle cantine del territorio. Per partecipare occorre procurarsi una bottiglia delle cantine della Strada e collegarsi alle ore 18 su Zoom (ID riunione: 838 6593 0710 Passcode: 006725) con in mano un calice di vino.

Foligno dance. A Foligno, appuntamento con ‘God save the new year’, Capodanno in musica del ancity. Un evento online per l’omonima associazione di Foligno con line-up da vero e proprio festival: Dj Ralf, Coccoluto, Populous, Paula Tape, Red Axes alcuni degli ospiti in diretta streaming dallo Spazio Astra di Foligno. Per accedere basta fare una donazione (di qualsiasi entità) a supporto dell’iniziativa.

Red Zone. Il collettivo musicale Red Zone Club, che porta il nome dello storico locale perugino, organizza un evento gratuito, “Red Zone NYE”, in diretta dalle 21.30 sul canale youtube dedicato. Importante line up di dj che si alterneranno in consolle al LAB 420 di Spoleto: Marco Cucchia, Benny Blanco, Faust-T, Viceversa, Sauro, Ector Nina, Moko, Andrea Romani, Lory.

Pegoraro a Capodanno. Il giorno di Capodanno invece, a partire dalle 12, sulla pagina facebook del Comune di Spoleto concerto della pianista ternana di fama internazionale Cristinana Pegoraro, che dall’ouverture del barbiere di Siviglia di Rossini ai brani di sua composizione come “The Wind and the Sea”, accompagnerà gli utenti in un viaggio tra le note e gli aneddoti del mondo della musica classica. Il concerto avrà una durata di circa 40 minuti (il video sarà disponibile anche nel canale YouTube del Comune), durante i quali Cristiana Pegoraro riproporrà anche alcuni dei passaggi più emozionanti del suo concerto del 29 dicembre 2018 (su tutti “La marcia di Radetzky”).