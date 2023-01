SAN GIUSTINO – Avrebbe trasformato un terreno agricolo a San Giustino in una discarica per rifiuti edili l’imprenditore indagato dalla Procura della Repubblica di Perugia. Al titolare dell’azienda di costruzioni, al quale è stato consegnato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, vengono contestati i reati di gestione illecita nello smaltimento di rifiuti, realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, deposito e abbandono di rifiuti su suolo, invasione di terreni e getto di cose su area privata. Secondo quanto riferisce la Procura in una nota, le indagini sono durate più di un anno e sono partite da una serie di segnalazioni e da una denuncia nella quale si parlava dell’abbandono di rifiuti provenienti da un cantiere, come terre e rocce da scavo e altri ancora. Il luogo scelto per la discarica era un terreno agricolo di 1.600 metri quadri che si trova a San Giustino. Qui si sono concentrate le indagini delle forze dell’ordine, che hanno individuato la ditta grazie alla telecamere presenti in zona. A quel punto sono scattate le perquisizioni, il sequestro dei formulari e di altri documenti.