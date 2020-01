SAN GIUSTINO – Quattro uomini, tutti pregiudicati, sono stati denunciati dai carabinieri per un furto ai danni del supermercato “Coop” di Selci Lama (San Giustino), avvenuto nella notte dello scorso 23 dicembre. La banda, composta da due italiani, un marocchino ed un rumeno, tutti residenti in Valtiberina, dopo aver forzato le porte di ingresso, aveva rubato vari generi alimentari, per poi darsi subito alla fuga a causa dell’attivazione del sistema di allarme. I militari di San Giustino e Città di Castello, dopo una lunga e complessa indagine, nonostante pochissimi elementi a disposizione, sono infine riusciti a dare un volto e un’identità al quartetto di malfattori, per i quali è scattato il deferimento in stato di libertà. Decisivi sono stati l’esame delle immagini delle telecamere comunali (nella foto la macchina della banda in fuga) e il controllo incrociato sulla Banca Dati delle Forze di Polizia di targhe di autovetture e relativi intestatari.