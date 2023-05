SAN GIUSTINO – Un bottino da dieci mila euro quello raccolto nel furto avvenuto nottetempo, qualche mese fa, all’interno di un bar del centro di San Giustino. Due soggetti, dopo aver forzato la porta di ingresso, si erano introdotti nel locale, scassinando sette videogiochi e slot machine e portato via l’incasso. I carabinieri del posto hanno condotto le indagini che hanno permesso di fare luce sull’accaduto. Rivelando anche un aspetto decisamente sorprendente. Attraverso le immagini della videosorveglianza e analisi delle celle telefoniche, sono riusciti a risalire ai due autori del furto, un 41enne e un 35enne, entrambi del posto, ma pure alla complice. Che, stando agli inquirenti, è la proprietaria del bar, una donna di 38 anni, che ha anche cercato di dissimulare alcuni particolari che sarebbero stati utili alle indagini nell’immediatezza. Per tutti è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso.