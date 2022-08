San Giustino, schianto all’incrocio fra due auto: un morto, tra i feriti anche bimbo di 3 anni

SAN GIUSTINO – Incidente mortale nella sera di sabato a San Giustino. Un venticinquenne del Nord Italia, residente in Umbria è morto a seguito di uno scontro fra due automobili avvenuto in un incrocio, fra via Tifernate e via Fratelli Rosselli, la cui dinamica è in corso di accertamento.

Coinvolte altre tre persone, tutte ferite, fra cui un bambino di 3 anni, che viaggiava nell’auto condotta dall’uomo poi deceduto. I tre feriti, in base a quanto emerge, avrebbero riportato lesioni lievi e le loro condizioni, fortunatamente, non destano particolari preoccupazioni tra i medici del Pronto soccorso dove li ha trasportati il 118. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri. L’uomo invece è morto nonostante i tentativi dei sanitari giunti nel punto dell’incidente.