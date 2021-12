San Giustino, ruba selle da cavallo per 30 mila euro: finisce in carcere 14 anni dopo

SAN GIUSTINO – Un uomo di 45 anni residente ad Assisi è stato portato in carcere 14 anni dopo il furto di 28 selle da cavallo dal valore complessivo di circa 30 mila euro. Ad arrestarlo gli uomini del commissariato che hanno così dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Perugia. Il soggetto è stato rintracciato in una frazione di Assisi dopo che per diverso tempo è risultato irreperibile fino a quando gli agenti non lo hanno localizzato, raggiunto e accompagnato a Capanne dove deve scontare due anni di reclusione per il colpo messo a segno a San Giustino nel 2007. Il 45enne, comunque, ha un lungo elenco di precedenti anche per estorsione e associazione per delinquere. Anni prima, peraltro, sarebbe riuscito anche a rubare 12 kg di lastre d’argento a un’azienda orafa della provincia di Arezzo.