San Giustino, non può avvicinare la ex ma la minaccia sui social e la raggiunge al posto di lavoro

SAN GIUSTINO – Le forze dell’ordine hanno ricostruito i comportamenti violenti di uomo di 51 anni e le conseguenti minacce alla ex e anche le aggressioni fisiche. Su decisione del giudice per le indagini preliminari gli era stato fatto divieto di avvicinarsi alla ex convivente. La precedente misura sembrava avere avuto conseguenze positive ma, all’improvviso, luogo, si è nuovamente scatenato contro di lei. L’ha persino minacciata gravemente sui social e si è recato sotto la sede di lavoro della donna, urlando e chiedendo di entrare. L’avrebbe fermato l’arrivo del fratello e delle forze dell’ordine. Per ora è destinatario di una misura restrittiva di arresti domiciliari. Ma è stato avvisato che rischia il carcere.