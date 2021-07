San Giustino, minaccia la figlia con l’ascia: “Voglio sapere chi frequenta tua madre”

SAN GIUSTINO – Brandendo un’ascia ha minacciato di spaccare la testa alla figlia se non le avesse detto le frequentazioni della madre. Per questo motivo un sessantenne di San Giustino stato arrestato lunedì mattina in flagranza di reato per atti persecutori dai carabinieri del comando locale.

Separato L’uomo, separato dalla donna, ha diverse denunce a suo carico per perdinamenti, minacce ed insulti nei confronti delle due donne. A dare l’allarme è stata la figlia stessa, dopo che l’uomo si è allontanato ascia in mano. Individuato dai militari, non ha opposto resistenza, ammettendo subito le proprie responsabilità e consegnando l’ascia che nel frattempo aveva portato a casa sua. Per lui è scattato il divieto di dimora a San Giustino: arrestato, sarà processato il 14 luglio.