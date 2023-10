SAN GIUSTINO – Un trentaduenne residente a San Giustino è stato portato in carcere per aver violato i provvedimenti di cui era gravato ormai da anno, ovvero da quando la donna lo ha denunciato. A carico dell’uomo, originario della Campania, ma da anni residente in Umbria, oltre all’indagine per maltrattamenti, era scattato l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Videosorveglianza

Nei giorni scorsi, però, il trentaduenne è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza che la ex moglie ha installato in casa e che mostravano come si aggirasse nell’abitazione in quel momento vuota. Successivamente è stato accertato che l’uomo si è intrufolato in casa utilizzando un mazzo di chiavi che non aveva mai restituito alla dona. Quando il sistema di videosorveglianza ha allertato la donna della presenza di qualcuno in casa è anche scattato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno subito arrestato il trentaduenne.