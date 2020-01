San Giustino, tabaccheria presa d’assalto: malviventi in fuga con 20 mila euro

SAN GIUSTINO – Svaligiata in una tabaccheria di San Giustino nella notte tra domenica e lunedì. I ladri, una volta piombati all’interno del locale dopo aver forzato la porta principale, sono fuggiti con gratta e vinci e stecche di sigarette, non prima di aver saccheggiato una slot machine. Si parla di un bottino di oltre 20 mila euro. Su quanto accaduto indagano gli agenti di polizia del commissariato di Città di Castello. Il furto è stato scoperto dal titolare dell’attività, che ha chiesto l’intervento della polizia. La notizia è stata riportata da alcuni quotidiani locali.

Forzato Secondo le prime ricostruzioni, i ladri hanno rubato gratta e vinci, stecche di sigarette e poi hanno forzato una slot machine e pure la macchina cambia monete prima di darsi alla fuga. Sul posto oltre agli uomini della squadra volante sono intervenuti gli investigatori della polizia scientifica per tutti i rilievi del caso. Al vaglio anche alcune telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso l’arrivo dei delinquenti e la successiva fuga, in entrambi i casi verosimilmente avvenuta a bordo di un’auto con cui, almeno finora, sono riusciti a far perdere le proprie tracce.