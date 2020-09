San Gemini, è polemica sulla scuola d’infanzia: “No ai bambini nei containers”

SAN GEMINI – A pochi giorni dalla riapertura dell’anno scolastico, si accende la polemica sulle scuole a San Gemini. Il gruppo consiliare San Gemini Bene Comune prende di mira la Giunta del sindaco Luciano Clementella, chiedendo lumi relativamente al fatto che i lavori di ristrutturazione della scuola di infanzia saranno completati solo a Novembre: “La mancata smentita- scrivono – ci preoccupa fortemente”.

No ai container Figli come terremotati”, si legge in alcuni di questi post. Da lì muove le mosse la presa di posizione del gruppo consiliare: “Il comune spieghi: è vero che i nostri bambini dovranno seguire le lezioni dentro un container? È possibile pensare che in un momento storico, di per sè così difficile e che segnerà per sempre la vita dei nostri bambini, costretti a vivere l’incertezza sociale e la paura del futuro, che essi debbano anche pagare, sulla loro pelle, l’ incapacità del nostro sindaco e della sua giunta leghista? È lecito supporre dunque che questa amministrazione non sia stata in grado di monitorare e gestire, nella dovuta maniera, i lavori al plesso scolastico? Il tutto viene condito da un alone di mistero ed incertezza che ci lascia senza parole… ”