San Gemini, donna trovata morta in casa: ipotesi di una caduta accidentale

SAN GEMINI – C’è l’ipotesi di una caduta accidentale al centro degli accertamenti avviati dopo che una donna di quasi 80 anni è stata trovata morta in casa a San Gemini. Quello che si configura come un incidente domestico è avvenuto nella serata di giovedì. A intervenire sono stati i carabinieri su richiesta del personale del 118. I rilievi svolti dai militari al momento farebbero escludere ipotesi diverse dall’incidente domestico e le cause della morte sarebbero probabilmente dovute ad una caduta accidentale della donna all’interno dell’abitazione, che è stata sottoposta a sequestro.