San Gemini, ciclista cade a terra ed il bus lo travolge, è gravissimo

TERNI – E’in gravissime condizioni l’uomo, di 50 anni che nel primo pomeriggio di sabato, è stato travolto da un bus in corsa mentre si trovava a terra dopo essere caduto dalla bicicletta. L’incidente è avvenuto lungo la strada regionale 79, nella frazione di Acquavogliera, nel comune di San Gemini, nei pressi dello svincolo E45 con Gabelletta. Il bus, che aveva al suo interno passeggeri (illesi) ha frenato, ma non è riuscito ad evitarlo e lo ha trascinato per alcuni metri insieme alla sua bicicletta. Per estrarlo da sotto il mezzo pesante è servito l’intervento dei vigili del fuoco con un’autogru.

Il cinquantenne è stato trasferito dal 118 in ospedale, cosciente. Sul posto sono giunti i Carabinieri dei comandi stazione di San Gemini, Terni e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Terni