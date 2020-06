San Gemini, anziano trovato morto nella sua abitazione

TERNI – Giovedì mattina un uomo di 74 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione. E’ successo a San Gemini. A dare l’allarme, secondo quanto si è potuto accertare, sarebbero stati alcuni familiari, dopo che l’uomo non rispondeva più al telefono. Sono stati avvertiti i carabinieri che hanno bussato invano alla porta della casa dell’uomo, visto che dall’altra parte nessuno rispondeva. I militari dell’Arma hanno così richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Terni che sono entrati attraverso una finestra. All’interno della casa è stato trovato però l’uomo ormai già privo di vita, con ogni probabilità per cause naturali. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del 118.