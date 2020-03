San Benedetto di Norcia, pronto il bando per la progettazione della basilica

NORCIA – “Il bando per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto è pronto, il ministero dei Beni culturali l’ha inviato all’Autorità nazionale anticorruzione”: a dirlo in un video messaggio, nel giorno della festa di San Benedetto, è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. “Sarà possibile prendere visione del bando non appena i tempi tecnici ne permetteranno la pubblicazione”, ha aggiunto, spiegando che “non ci sarà un appalto concorso di progettazione ma semplicemente un bando per la progettazione perché la nostra Basilica verrà ricostruita esattamente come era prima”. “Avrà un volto antico così come siamo sempre stati abituati a vederla e un’anima nuova per farci sentire al sicuro quando saremo di nuovo lì dentro”, ha detto ancora Alemanno.

Tesei A ricordare la festa di San Benedetto è stata anche la presidente Donatella Tesei, rilevando che la ricorrenza “unisce tristemente l’Europa, colpita dalla pandemia, e Norcia, la cui basilica è simbolo del terremoto del 2016. Ma per quanto comprensibilmente difficile, è proprio ora che non bisogna avvilirsi ed arrendersi”. Il patrono d’Europa offre «l’occasione per riflettere, in questo periodo storico fuori dall’ordinario, dell’importanza di essere e sentirsi comunità per uscire dalle difficoltà che viviamo ha detto la governatrice, aggiungendo che “è questo il momento di riscoprire quello spirito di comunità, religioso e laico, che deve darci la forza di rialzarci ancora una volta e di affrontare le avversità. Siamo vicini al popolo nursino, che già profondamente ferito non potrà celebrare come avrebbe voluto il suo patrono. Ma dobbiamo aver bene in mente – ha concluso – che il sacrificio odierno di tutti noi di restare a casa, sarà il bene di domani”.