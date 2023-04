Salvini: “A Terni scelta di cuore”. E ricandida Tesei presidente della Regione

TERNI – “A Terni abbiamo fatto una scelta d’amore per la città e di responsabilità per il centrodestra unito”: il segretario della Lega Matteo Salvini lo ha detto a margine di un’iniziativa elettorale all’Hotel Garden.

Il rifernimento è ovviamente alla rinuncia a Leonardo Latini, del Carroccio, sindaco uscente, per appoggiare il candidato scelto da Fratelli d’Italia, Orlando Masselli.

“Non abbiamo voluto impuntarci – ha detto Salvini – e sono orgoglioso del lavoro fatto in questi cinque anni dopo i disastri lasciati dalla sinistra che aveva lasciato debiti e una città ferma. Terni è ripartita nonostante gli anni terribili che abbiamo vissuto e il centrodestra è unito. Sono orgoglioso del lavoro che donne e uomini della Lega hanno portato avanti e non vedo l’ora che arrivi il momento del voto. I ternani potranno scegliere se andare avanti e proseguire nel cambiamento o tornare indietro. E – ha concluso Salvini – non ho dubbi sulla scelta”.

Rilancio Tesei

Allo stesso tempo però, rimette sul piatto la candidatura della leghista Donatella Tesei alla guida della Regione: ” Come noi abbiamo fatto una scelta d’amore per il centrodestra unito sono convinto che sul nome di Donatella Tesei non ci sarà alcun tipo di problema”, ha detto il ministro delle Infrastrutture.

Rispondendo ai giornalisti Salvini ha parlato di “orgoglio per lavoro di Tesei e della sua squadra in Regione dopo decenni di inchieste e di problemi della sinistra”.

“Sono convinto che questi mesi (quelli che mancano per le regionali – ndr) saranno riempiti di contenuti e non di polemiche”.