Sale il costo delle materie, allarme dei costruttori umbri: “Il Pnrr rischia lo stop e anche la ricostruzione”

Ance Umbria chiede quindi “l’immediata apertura di un confronto vero e costruttivo, responsabile e collaborativo, con le diverse stazioni appaltanti, a partire da Anas, e soprattutto con la Regione, per l’adeguamento del prezzario recentemente approvato”. “Da diversi mesi – spiega il presidente Albano Morelli – cerchiamo di lanciare allarmi e richiamare l’attenzione dei decisori pubblici e di tutte le Istituzioni. Si vuol far credere che lo facciamo per egoismo o solo per evitare alle nostre aziende difficoltà e rischi di fallimento. Certo, ci sono anche queste preoccupazioni, per altro legittime. Ma testardamente insistiamo nel sottolineare come i fenomeni di aumento dell’energia e delle materie prime e di carenza dei materiali da costruzione, se non affrontati con spirito unitario e collaborativo, con responsabilità e verità, rischiano di determinare danni enormi all’economia, alla società, al territorio e alle nostre città e soprattutto al futuro nostro e dei nostri figli, visto che oggi abbiamo la possibilità di fare investimenti con il Pnrr che segneranno i prossimi decenni”.

Somma di eventi

Secondo Ance lo “straordinario aumento” del costo dei materiali è frutto di una somma di eventi “imprevisti ed imprevedibili”. Il ferro e l’acciaio – ricorda – sono aumentati fino al 200%, i polipropileni e il legno di più del 100%, i bitumi di oltre il 50%. A questo si aggiunge, secondo l’associazione, la difficoltà a reperire molti dei materiali che servono all’attività delle imprese di costruzione.