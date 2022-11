Saldi invernali in Umbria al via dal 5 gennaio e per due mesi

PERUGIA – Saldi in Umbria dal 5 gennaio al 5 marzo. Arriva a poche ore dallo stop alle promozioni del Black friday, che dal web si è ormai esteso fino ai negozi dei centri storici, l’annuncio dell’assessore Michele Fioroni che ricorda come la finestra per gli sconti stagione sia stata condivisa in sede di Coordinamento tecnico interregionale. Resta ferma la possibilità per i commercianti di effettuare le vendite promozionali durante tutto il periodo dell’anno, come già previsto dalla legge regionale 10 del 2014.