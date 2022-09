Salasso energia, bollette aumentate del 110%: in Umbria molte imprese in difficoltà con i pagamenti

PERUGIA – A luglio sono aumentati di più del 110% rispetto allo stesso periodo del 2021 le bollette per l’ energia non pagate dalle piccole e medie imprese del commercio, turismo e servizi dell’ Umbria in difficoltà a causa degli aumenti delle tariffe. A fornire il dato è Confcommercio dopo un’ indagine dell’ organizzazione realizzata attraverso il suo Sportello energia e basata sull’ analisi di circa 800 aziende. In diversi casi, in base all’analisi, la situazione di morosità si protrae da molti mesi, anche 13-14, a testimonianza di difficoltà pregresse. In base a una simulazione di Confcommercio rapportata ad un consumo mensile di 3.000 kWh, quello medio di un ristorante, si è passati da 700 euro del luglio 2021, ai 2.084 del luglio 2022, ai 2.500 dell’ agosto 2022.