Sakura Judo, un marzo a gonfie vele tra risultati sportivi e cinture nere

PERUGIA – E’ stato un marzo esaltante per il Sakura Judo di Ponte San Giovanni, la società del Maestro Roberto Sabatini si è infatti distinta, durante tutto il mese in varie situazioni di estrema positività. La più fresca e recente, è quella che si è verificata questo fine settimana con la partecipazione alle qualificazioni di Terni valide per la Coppa Italia di serie A2 Fijlkam, dove quattro atleti su quattro partecipanti (indossando la casacca del Cus Perugia) hanno staccato il relativo pass per le finali di Ostia che si terranno ad Aprile, con ben tre ori e un argento.