Rubano credenziali della banca con una truffa online: denunciati

TERNI – I carabinieri della stazione di Papigno hanno denunciato due uomini, entrambi nati e residenti nella provincia di Napoli, rispettivamente di 25 e 38 anni, già noti alle Forze dell’ordine. Entrambi sono stati identificati come titolari del conto corrente bancario dove era affluita la somma di circa 3000 euro, sottratta mediante un raggiro on-line effettuato lo scorso 19 giugno. A denunciarlo, un uomo ternano di 61 anni, il quale all’atto di pagare per effettuare una transazione on-line è stato indirizzato verso una pagina simile a quella della sua banca, dove ha inserito i dati di accesso personali, consentendo quindi ai malfattori di carpire i dati e di eseguire alcuni bonifici istantanei in proprio favore.