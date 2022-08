Rubano a Narni poi scappano: li arrestano in Valdichiana

NARNI – Gli autori di un furto avvenuto lunedì mattina in una casa a Narni sono stati individuati dai Carabinieri di Narni Scalo, in collaborazione con il personale della polizia Stradale di Arezzo, lungo la A1

La segnalazione

Ai militari dell’Arma è giunta la segnalazione di un cittadino narnese relativa ad alcuni uomini che, a bordo di una vettura di grossa cilindrata di colore grigio scuro, chiedevano se in zona ci fossero delle case in vendita e poi si allontanavano. La stessa auto, di cui il cittadino forniva la targa ai carabinieri, era poi stata notata nei pressi dell’abitazione svaligiata.

Da un primo controllo effettuato dai militari sulla targa del veicolo, è emerso che lo stesso era stato noleggiato presso una società con sede nel nord Italia e che a bordo era installato un dispositivo Gps. Grazie a questo particolare, i carabinieri di Narni hanno diramato a tutte le pattuglie delle forze dell’ordine i dati in proprio possesso ed è stato così rintracciare il veicolo, intercettato e fermato dal personale della polizia Stradale di Arezzo all’altezza del casello autostradale di Valdichiana, lungo l’A1.

I colpevoli

Il mezzo è stato scortato presso gli uffici della Stradale aretina: a bordo c’erano cinque giovani uomini, tutti residenti a Roma, alcuni di fatto in un campo rom e gravati da numerosi precedenti specifici. In seguito alle perquisizioni personale e veicolare, sono stati ritrovati arnesi da scasso e, in particolare, alcuni monili in oro poi riconosciuti dalla vittima narnese del furto in abitazione. Tutti e cinque sono stati poi denunciati a piede libero alla procura di Arezzo per furto in abitazione aggravato in concorso e per il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.