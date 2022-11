Ruba una borsa e poi va a prelevare 2 mila euro: giovane finisce nei guai

MAGIONE – Un giovane umbro è stato denunciato per il furto compiuto alla metà di agosto a Panicale ai danni di una sessantacinquenne. La vittima per sbrigare una commissione di pochi minuti, in un territorio non di certo percepita come rischiosa, ha sbadatamente lasciato la propria borsa all’interno dell’auto. Nelle vicinanze, però, c’era il giovane che, evidentemente, era a caccia di soldi facili. Il ragazzo si è quindi impossessato della borsa della signora ed è scappato. L’identificazione del ladro è avvenuta attraverso le registrazioni di diverse telecamere di videosorveglianza, comprese quelle dell’istituto di credito in cui il ragazzo si è recato per effettuare il prelievo di 2 mila euro. A suo carico è scattata l’accusa di furto aggravato e indebito uso di strumenti di pagamento diversi dai contanti.