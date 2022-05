Rsu Ast, Fim primo sindacato: Uilm affianca Fiom: ecco gli eletti

TERNI – La Fim si conferma primo sindacato all’interno del parlamentino dell’Ast di Terni, dove alle elezioni delle rsu che si sono chiuse alla mezzanotte di giovedì ha ottenuto nove delegati, sette tra gli operai e due tra gli impiegati. Rispetto al 2017 ne perde però due, visto che ne aveva 11 uscenti. Il balzo in avanti più significativo, in termini di rappresentanza, è della Uilm, che appaia la Fiom (quest’ultima cresce comunque anch’essa di un seggio): ottengono sette delegati ciascuna, ne avevano rispettivamente cinque e sei. Nello specifico la Uilm ha conquistato un delegato tra i quadri, uno tra gli impiegati e cinque tra gli operai, mentre la sigla metalmeccanica della Cgil uno tra gli impiegati e sei tra gli operai. ‘Tengono’ Fismic e Ugl metalmeccanici, che confermano rispettivamente tre e un delegato (questo scattato grazie al meccanismo dei resti). Per quanto riguarda invece i 12 delegati rls, quattro saranno della Fim, tre della Fiom, altri tre della Uilm e due della Fismic.