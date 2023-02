Roma, Brunello Cucinelli apre una boutique di quattro piani in via Condotti

ROMA – Brunello Cucinelli apre una boutique di quattro piano a Roma in via Condotti. Una scelta, questa dell’azienda di Solomeo (Corciano), “in risonanza” con le altre “nei luoghi simbolo delle capitali della moda internazionale”, è scritto in una nota, che ricorda le boutique già aperte a New Bond Street a Londra, Rue de Faubourg Saint-Honoré a Parigi e Madison Street a New York.