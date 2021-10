Roma, anche Cucinelli al G20: “Ho chiesto ai grandi della terra di avere cura del creato”

L’intervento di Cucinelli

“Con grande commozione – ha commentato Cucinelli – ho ricevuto l’invito e stamattina ho parlato dinanzi ai leaders mondiali riuniti a Roma per il G20. Sono stati trattati grandi temi, come la lotta al cambiamento climatico, la pandemia e le misure a sostegno della ripresa globale. La mia testimonianza riguardava in particolare l’umana sostenibilità e il capitalismo umanistico, temi a me particolarmente cari, ai quali ho dedicato e dedico con passione il mio lavoro e la mia vita. È stato con onore e con straordinaria emozione che mi sono rivolto a quelle persone umane per rappresentare il sogno di tornare a credere in un nuovo armonioso rispetto del pianeta. Spero che il cuore mi abbia suggerito le giuste parole: ‘Oh miei stimati e potenti custodi pro-tempore del Creato, voi che siete i responsabili delle bellezze del mondo, vi preghiamo, indicateci la via della vita. Che il Creato ci protegga e ci illumini verso un nuovo umanesimo universale’”