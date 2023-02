Roma, addio Maurizio Costanzo: aveva 84 anni e un legame con l’Umbria

ROMA – Mondo dello spettacolo e non solo, in lutto. Maurizio Costanzo è morto venerdì a Roma. Il giornalista, conduttore tv, autore, e sceneggiatore, aveva 84 anni. Costanzo lascia la moglie Maria De Filippi e i figli Gabriele, Camilla e Saverio. Maurizio Costanzo è stato uno dei primi a importare in Italia i talk show con ‘Bontà Loro’ a fine anni ’70, diventando presto il ‘re’ del format. Il suo nome è legato all’omonimo programma ‘Maurizio Costanzo Show’ ma anche a tanti altri, radiofonici e televisivi, quali ‘Buona Domenica’, ‘Facciamo finta che’ e ‘Si è fatta notte’. È stato una colonna portante della famiglia Rai e della Mediaset e anche autore di libri. Grande paroliere italiano, ha scritto ‘Se telefonando’ cantata da Mina e ha avuto anche un ruolo nello sport nell’area di comunicazione della As Roma.