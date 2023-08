Rogo Thyssen, arrestato in Germania dopo 16 anni l’ex Ad Espenhahn

TERNI – Si aprono le porte del carcere in Germania per Harald Espenhahn, l’ex amministratore delegato di Thyssenkrupp, condannato in Italia in via definitiva a 9 anni e 8 mesi di reclusione per il rogo che nella notte fra il 5 e il 6 dicembre del 2007, negli impianti Tk-Ast di Torino, causò la morte di sette operai. La notizia è stata lanciata dalla TGR Piemonte e La Presse e rilanciata sui social dall’ex parlamentare Antonio Boccuzzi, uno dei sopravvissuti alla strage.

Gli italiani coinvolti sono regolarmente finiti in carcere: 6 anni e 3 mesi per i manager Marco Pucci (insieme a Gerhrd Priegnitz, inizialmente anche lui fuggito in Germania), Daniele Moroni a 7 anni e 6 mesi, Raffaele Salerno a 7 anni e 2 mesi e Cosimo Cafueri a 6 anni e 8 mesi.

Il fatto

Secondo quanto emerge, l’ex manager sarebbe in carcere dallo scorso 10 agosto, in regime di semilibertà. La giustizia tedesca, in particolare il tribunale regionale superiore di Hamm (seconda sezione penale), nel febbraio del 2020 aveva sancito che Espenhehn – unitamente al manager Gerard Priegnitz, che starebbe scontando la pena in semilibertà – doveva scontare 5 anni di reclusione, pena massima per l’omicidio colposo in Germania.

Espenhahn, condannato in Italia, scappò in Germania, ma prima il tribunale di Essen e poi appunto quello di Hamm sancirono la sua condanna, col manager che però era sin qui sempre riuscito ad evitare il carcere, presentando una serie di ricorsi. A vuoto l’ultimo, quello alla Corte Costituzionale tedesca Ora per lui arriva il carcere.

La soddisfazione di Boccuzzi

“Ogni giorno il senso di giustizia e la fiducia nella stessa vengono messi a dura prova – scrive Boccuzzi su facebook- Non abbiamo mai perso quel barlume di fiducia che ci ha spinto sempre a lottare a non pensare che a vincere siano sempre i potenti prepotenti ma che questa volta sarebbe stato diverso. Lo dovevamo a noi, ai nostri cari e a tutti coloro che perdono la vita lavorando .

Ora dopo 5726 giorni il signor Harald Hesphenhann dopo tanto correre, scappare dalla giustizia ha varcato la soglia del carcere.

Non è un risarcimento, non è vendetta e solamente l’unico epilogo che si sarebbe già dovuto compiere da tempo e che è stato solo rimandato.

Certo, quei 5 anni saranno ulteriormente ridimensionati, lo sappiamo e non ci facciamo strane o vane illusioni, ma un passo è stato compiuto e questo non ce lo porta via nessuno”.

I familiari delle vittime: “Non siamo contenti”

“Non siamo contenti. Mettiamo la parola fine a questa sentenza che non ci soddisfa per niente”. E’ il commento di Rosina Platì, madre di Giuseppe Demasi, uno dei sette operai morti nel rogo. “Non siamo contenti – ribadisce -. In confronto a quello che volevamo, anzi che meritavano, non è nulla. Quello che mi dà ancora più fastidio è che questo poco lo abbiamo raggiunto noi, con tutte le lotte che abbiamo fatto. Se qualcuno ci avesse aiutati, magari saremmo riusciti a ottenere qualcosa di più”.