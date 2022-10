Rogo nella camera di un ragazzo, a Terni evacuate trentadue famiglie nella notte

TERNI – Nella notte fra sabato e domenica, I Vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, con quattro mezzi, sono intervenute in via Andromeda 9 per l’incendio di un appartamento posto al primo piano. All’interno dell’abitazione c’erano due persone, la mamma e il figlio 16enne, e l’incendio ha interessato la cameretta del ragazzo. I Vigili del fuoco, hanno spento le fiamme prima che si propagassero alle altre stanze ed ai piani superiori. Per precauzione è stata evacuata l’intera palazzina composta da nove appartamenti, per un totale di 32 persone. Al termine delle operazioni di spegnimento è stato permesso il rientro dei residenti negli altri otto appartamenti. Al momento risulta inagibile la sola abitazione interessata dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 ma nessuno ha avuto bisogno di assistenza medica.