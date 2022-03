Rkomi, Noemi e Consoli sul palco dell’Orvieto Sound Festival

ORVIETO – Torna dal 21 al 23 luglio, per il secondo anno consecutivo, l’Orvieto sound festival. Tre i concerti in programma in piazza del Popolo, che quest’anno avranno come protagonisti Rkomi e Mavie (21 luglio), Noemi e Yuman (22 luglio), Carmen Consoli e Casadilego (23 luglio). La tre giorni tornerà così ad animare la cittadina umbra dopo il successo della prima edizione del 2021, che ha ospitato Diodato, Ghemon, Daniele Silvestri, Greta Zuccoli, Folcast ed Erica Mou. L’Orvieto Sound Festival è un evento voluto dal Comune e da OTRlive, insieme nell’organizzazione del festival, che si avvale della direzione artistica di Pino Strabili. I biglietti per i tre concerti saranno disponibili da mertedì.